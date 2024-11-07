Россиянки столкнулись с дефицитом важного препарата

Министерство здравоохранения Пензенской области признало "временное отсутствие" антирезусного иммуноглобулина, крайне важного для беременных с отрицательным резус-фактором крови.

Как оказалось, проблема наблюдается по всей стране. По словам экспертов, проблемы с импортом иммуноглобулина возникли из-за дефицита плазмы в мире, удорожания производства препарата и невыгодных условий его продажи в РФ.

По данным Росздравнадзора, в настоящее время в стране есть 46 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина и до конца года ожидается поставка еще 90 тыс. упаковок, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что в России из аптек почти трети регионов пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Кроме того, в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.