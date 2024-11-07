Завод по сборке телевизоров под Санкт-Петербургом остановил работу

Завод китайской TPV Technology, который расположен в Шушарах Ленинградской области, прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов.

Это связано с санкционным давлением со стороны регуляторов США и Европейского союза. Еще одна причина – сложности с оплатой компонентов через Китай.

TPV решил не рисковать с учетом того, что российский рынок не являлся для него основным. По словам экспертов, долю брендов в РФ поделят между собой китайские Haier, Hisense и TCL, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что российская сеть магазинов DNS планирует арендовать завод LG в Московской области.