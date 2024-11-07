Крупнейший производитель индейки ограничил отгрузки в торговые сети РФ

В России крупнейший производитель индейки – группа "Дамате" – уведомил торговые сети о сокращении объемов производства и поставок птицы с середины октября.

Мера будет действовать до 10 января 2025 года. В письме компании говорится, что с 11 сентября площадка откорма на предприятии "Индюшкин двор" в Ростовской области была выведена из эксплуатации. В результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в компания была вынуждена "экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку".

В результате стали сокращаться плановые объемы выпуска охлажденного мяса индейки на площадке предприятия.

Эксперты говорят, что отечественные производители смогут покрыть потребность населения в птице, сообщают "Ведомости".

Год назад Минсельхоз России сообщил, что рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей. В ведомстве заявили, что потребление этого мяса стабильно растет.