Госдума предложила ввести новые штрафы для агрегаторов такси

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили штрафовать агрегаторы такси за передачу заказов водителям, не имеющим разрешения.

Согласно законопроекту, предлагается закрепить требования, предъявляемые к владельцу агрегатора такси, по аналогии с теми, что действуют в отношении служб заказа такси. Речь идет об административной ответственности за передачу заказа перевозчикам, не имеющим действующего разрешения, не внесенным в региональный реестр легковых такси или не отвечающим прочим необходимым условиям, например, если стаж водителя составляет менее трех лет.

Как заявил глава партии Леонид Слуцкий, во многих городах агрегаторы являются монополистами, при этом человек не имеет других вариантов вызвать машину, кроме как через приложение для телефона. Водитель может нахамить, нарушить правила, отказаться от поездки или высадить пассажира.

Согласно закону, в таких случаях нужно предъявлять претензии к перевозчику, но его данные пассажир не знает, а агрегатор никакой ответственности не несет.

Депутат отметил, что если приехал водитель без документов, создал угрозу автомобильной аварии, значит, сервис, который его прислал, должен заплатить штраф, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Министерство транспорта России хочет запретить работу в такси водителям без трудоустройства в таксопарках. Эксперты говорят, что инициатива должна снизить количество нелегальных мигрантов в отрасли.