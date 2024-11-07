В России работающих подростков стало больше на 40%

В России продолжают чаще брать на работу подростков.

Количество занятых в экономике несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет увеличилось на 40%, до 87 тыс., в 2023 году. Согласно докладу Минтруда, как правило, подростки трудятся в сельском хозяйстве, а также в сферах обслуживания и торговли.

Это связано с дефицитом кадров и ростом зарплат. При этом компании специально создают вакансии с частичной занятостью для молодых людей. По словам экспертов, подростки — это существенный резерв для экономики в условиях рекордно низкой безработицы, сообщают "Известия".

При этом чем больше зумеров (молодые люди людей в возрасте 12–27 лет) выходит на рынок труда, тем сложнее становятся их отношения с работодателями. По словам экспертов, недовольство растет с обеих сторон. Это происходит во всем мире, и в России, в том числе.