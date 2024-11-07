07 Ноября 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

"Лучшая из лучших": Как Тюменская область на выставке-форуме "Россия" рассказала о 80-летней истории успеха

Почти год назад Тюменская область демонстрировала свои достижения в рамках уникального проекта выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ.

День Тюменской области прошел на выставке "Россия" в 75 павильоне ВДНХ 24 ноября 2023 года.

На тот момент полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время открытия сказал, что Тюменская область, наряду с Ямалом и Югрой, является энергетическим сердцем страны.

Выставка-форум "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Презентацию региона провел губернатор Александр Моор. Глава региона рассказал о многих выдающихся людях земли тюменской, внесших масштабный вклад в 80-летнюю историю области. В частности, о Фармане Салманове, который, сильно рискуя по тем временам, перебросил свою команду из Кузбасса в Тюменскую область, где в итоге нашли сибирскую нефть. В "большой матрешке" Тюмень стала мозговым центром, через который и сегодня идет черное золото страны, которая стала центром развития передовой техники и науки. В 2000-е судьбоносными решениями для региона стали назначения губернаторами региона Сергея Собянина и Владимира Якушева, отметил Александр Моор. За годы их руководства регионом область сделала большой шаг вперед. Одним из главных показателей успешного развития является уровень жизни и прирост населения в регион - за последние 20 лет население области выросло на 300 тысяч человек, а количество многодетных семей - втрое.

Александр Моор на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Кстати, стенд Тюменской области высоко оценили посетители выставки-форума. Он вошел в топ-пять во всех номинациях голосования за лучшие экспозиции Международной выставки-форума "Россия". Лидерами тюменцы стали в категориях: "Лучшая из лучших", "Самая познавательная", "Лучший туристический проект".

Во время Дня региона в разных павильонах ВДНХ прошли: VII Всероссийский отбор высокотехнологичных стартапов "НеАкселератор INNOWEEK`23: от идеи до устойчивого бизнеса"; лекция "Нейрохирургия будущего родом из Тюмени" от главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктора медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Альберта Суфианова; гости выставки под руководством художника Игоря Рязанцева создали в технике филумизма полотно "Великая Россия".

Стенд Тюменской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, на интерактивном стенде Тюменской области было представлено пять тематических зон. Первая "Удивление". На ней посетители узнали необычные факты о регионе. Например, о том, что горячие источники Тюменской области берут свое начало в водах древнего моря. Зона "История и открытия" была посвящена трудовым подвигам нефтяников и газовиков. "Дом" — о благоустройстве и культурном наследии: рекордных темпах ввода жилья и сохранении памятников архитектуры в Тюменской области. "Семья" была посвящена поддержке семейных ценностей в регионе, который занял 3 место по качеству жизни в стране. А на площадке "Мечтать вместе" гости выставки узнали о перспективах развития и амбициозных проектах Тюменской области.

Стенд Тюменской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Большую концертную программу в рамках дня региона представили коллективы Тюменской филармонии, формейш "Вера", театр "Мимикрия" и другие.

А после закрытия выставки уже в Тюмени установили точную копию сердца с экспозиции региона на выставке-форуме "Россия". Открытие арт-объекта "Сердце" состоялось рядом с "Памятником Купцам" на Дзержинского в феврале этого года.

(2024)|Фото: ИА Тюменская линия

Тюменские купчихи угощали жителей и гостей города сибирским чаем. Здесь прошла большая викторина "Я люблю тебя! Тюменская область", посвященная истории региона.

"Уверен, что здесь будет интересно и жителям Тюмени и гостям города, даже тем, кому посчастливилось побывать на нашем стенде в Москве. Ведь здесь экспозиция представлена шире, чем на ВДНХ", - сказал в день открытия глава региона Александр Моор.

Напомним, 14 августа 2024 года Тюменская область отметила 80-летие со дня образования.

Теги: 80-летие тюменской области, выставка-форум россия, стенд тюменской области, викторина, александр моор, владимир якушев


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