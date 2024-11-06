Задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии

Задержан шестой преступник, сбежавший из исправительной колонии в Липецкой области. Его поймали в районе села Полинино Тамбовской области, сообщает МВД РФ.

Поисковая операция проводилась совместно с представителями регионального УФСИН России.

Напомним, вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из ИК-2. Они прорыли 65-метровый тоннель под землей. Их исчезновение заметили только утром. Сотрудников колонии обвинили в халатности.

Сообщалось, что заключенные копали лаз месяцами, проходя в день по 30 сантиметров, а вынутый грунт смывали в унитаз. Вечером они выбрались из туннеля на территории бетонного завода, сняли с униформы светоотражающие элементы и скрылись на первой попавшейся фуре, а затем разошлись в разных направлениях. Пятеро из шести были задержаны ранее. Все они граждане Узбекистана, осужденные за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также нарушением половой неприкосновенности, в том числе, педофилию.