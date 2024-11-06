Politico: У Трампа есть список людей, которым он собирается отомстить после победы

Издание Politico опубликовало список людей, которым Дональд Трамп, выигрывающий президентские выборы в США, якобы собирается отомстить после того, как снова займет Овальный кабинет.

По данным издания, в этом длинном списке есть нынешний американский лидер Джо Байден, соперница политика на выборах Камала Харрис, экс-президент Барак Обама, экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон.

По последним данным, Трамп набрал 286 голосов выборщиков против 226 у Камалы Харрис. Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. Также он обещал "разъединить Россию и Китай", ставя в укор Байдену, что РФ и КНР стали союзниками.

Кроме того, Трамп обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, хотя это нельзя сделать за одну ночь.