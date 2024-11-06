Бывший замглавы МО Иванов исключен из набсовета фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин исключил из состава наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который находится под следствием.

"Исключить Иванова Т. В., Матыцина О. В., Пантелеимона (Шатова А.В.) и Турчака А.А.", - говорится в указе президента.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. По версии следствия, он получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также Иванов обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.