ВСУ атаковали Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС

ВСУ атаковали с помощью БПЛА Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС, а также береговую линию у атомной станции. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его данным, зафиксировано не менее пяти взрывов.

Балицкий призвал жителей Энергодара не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки, добавив, что работает ПВО.

30 сентября ВСУ обстреляли Энергодар. Прямым попаданием артиллерии был уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". В результате никто не пострадал, однако под угрозой оказались объекты жизнеобеспечения города.

В августе территорию вблизи одного из энергоблоков ЗАЭС атаковал беспилотник ВСУ. До этого башенная градирня была атакована двумя украинскими беспилотниками. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.