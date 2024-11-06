Астраханский бизнес благодаря господдержке в рамках деятельности РГО привлёк 2,3 млрд рублей финансирования

Такая поддержка стала возможной по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщает минэкономразвития Астраханской области.

Как рассказал генеральный директор Корпорации развития Астраханской области Алексей Крыгин, в этом году региональная гарантийная организация заключила 203 договора поручительства (гарантий) на сумму 940,2 млн рублей. Это позволило бизнесу привлечь в свои проекты 2,3 млрд рублей.

В общем объёме привлеченного финансирования сумма контрактов субъектов МСП – участников госзакупок составила 459,8 млн рублей. А общая сумма выданных независимых гарантий для участия в закупках и исполнения контрактов – 81,7 млн рублей.

Услуга независимой гарантии – это один из способов обеспечения обязательств в госзакупках. Данный вид господдержки позволил предпринимателям участвовать в государственных закупках. Независимая гарантия предоставляется по контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Если в результате сделки получатель не выполнит обязанности, то Корпорация выплатит заказчику сумму гарантии.

Всего с начала деятельности Корпорация развития Астраханской области заключила 1 418 договоров на общую сумму 6,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь 15,2 млрд рублей для развития своего дела.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (8512) 24-63-01 или по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ульяновых, 10.