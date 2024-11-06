Астраханский бизнес отправил бойцам СВО гумпомощь: дизельные печи, генераторы, радио/энергостанции и детские письма

Сбор гуманитарной помощи по заявке военнослужащих, которые сражаются на СВО, был организован в Астраханской области совместно с региональным Фондом поддержки МСП, сообщает министерство экономического развития Астраханской области.

С посылкой активисты также передали письма со словами благодарности от маленьких патриотов.

«Важно, что такие инициативы вызывают массовую поддержку и вдохновляют других предпринимателей принимать активное участие в подобных акциях. Спасибо каждому за неравнодушие и отзывчивость», — отметила генеральный директор Фонда Ирина Азарова.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.