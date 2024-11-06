I международная научно-богословская конференция проходит в Астрахани

Сегодня Астрахань стала площадкой проведения международной научно-богословской конференции «Традиционный Ислам: концепция, возможности и вызовы». Участниками мероприятия стали лидеры мусульманского духовенства России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Конференция проводится по инициативе Регионального духовного управления мусульман Астраханской области в составе Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) при поддержке администрации губернатора Астраханской области.

В приветственном слове губернатор Игорь Бабушкин отметил тесное взаимодействие региональной власти, руководства ЦДУМ и его Астраханского подразделения:

«В Астраханской области работает более 70 мусульманских религиозных организаций, открыто 66 мечетей. За последнее десятилетие в регионе построено более 30 мусульманских храмов. Совсем недавно мы открыли новую мечеть в селе Разночиновка Наримановского района. Действует Астраханский исламский колледж, который подготовил сотни имамов для всей России».

Губернатор особо подчеркнул вклад Астраханского регионального духовного управления мусульман и лично муфтия Рауфа-хазрата в предотвращение угроз международного терроризма и экстремизма. Он выразил уверенность, что конференция станет традиционной и будет проводиться в области ежегодно.

Собравшиеся обсудили перспективы взаимодействия мусульманских общин в сфере противодействия нарастающим угрозам в отношении традиционного Ислама и общественной безопасности. Состоялся обмен опытом в области взаимодействия между региональными духовными управлениями мусульман, органами местной власти и общественными организациями.

По итогам мероприятия была принята резолюция «О единых духовных ценностях и религиозных устоях традиционного Ислама для мусульманских общин России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. О сотрудничестве мусульманских духовных лидеров России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в миссионерской деятельности, направленной на снижение рисков возникновения радикальных взглядов и проявления исламофобии в обществе».