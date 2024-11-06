07 Ноября 2024
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Фото: Страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого &quot;ВКонтакте&quot; / vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой сообщил, что на создание спортивной инфраструктуры в Сургутском районе направлено 786 млн рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что на создание спортивной инфраструктуры в населенных пунктах муниципалитета за пять лет было направлено свыше 786 млн руб. Во время рабочей поездки в Русскинскую глава района посетил спорткомплекс и хоккейный корт, которые открыли там в июле.

Общая стоимость объектов – более 131 млн рублей.

Как отметил Андрей Трубецкой, построен объект по первой муниципальной концессии при участии недропользователей.

Для проведения занятий и обеспечения тренировочного процесса комплекс укомплектован четырьмя сотрудниками, включая медицинского работника и двух тренеров. Жители по желанию могут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, а также настольным теннисом и гимнастикой, посещать тренажерный зал. Есть возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием в зимний период.

"С 2019 года в разных поселениях Сургутского района возведен 41 спортивный объект. Объем финансирования составил свыше 786 млн рублей, из них 552 млн рублей – деньги Сургутского района, более 90 тысяч жителей которого (74,4%) занимаются спортом", - отметил на своих страницах в соцсетях Андрей Трубецкой.

Глава муниципалитета считает, что такая возможность должна быть во всех поселениях района, вне зависимости от их удаленности. Также Андрей Трубецкой побывал в Русскинском молодежном центре. В частности, здесь он осмотрел медиа-студию, где снимают блог "Осторожно: ГОРЯЧО". Инициатива вошла в число призеров Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Андрей Трубецкой(2024)|Фото: Страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого "ВКонтакте" / vk.com/aatrubetskoy

Спортзал(2024)|Фото: Страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого "ВКонтакте" / vk.com/aatrubetskoy

Молодежный центр, Русскинская(2024)|Фото: Страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого "ВКонтакте" / vk.com/aatrubetskoy

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский оайн, спортивная инфраструктура


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