Родители-студенты смогут оставлять своих детей в детсаде при УрФУ

В Уральском федеральном университете действует детский сад, где родители-студенты могут оставить своих детей на время учебы. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Сейчас Уральский федеральный университет сделал целую программу для родителей-студентов. Ребенка можно отдать [в детский сад], пока ты занимаешься. У нас ведь этого не было в наше время", - отметила омбудсмен в эфире телеканала ОТВ.

В пресс-службе вуза информацию подтвердили, отметив, что детский сад работает не одно десятилетие, а детей в нем оставляют и преподаватели. Как сообщили в УрФУ "Вечерним ведомостям", располагается он на улице Мира рядом с основным корпусом университета.

Ранее замгубернатора региона Павел Креков озвучил предложение открыть детские сады в местных вузах. Это, по его словам, могло бы увеличить рождаемость, так как после 30 женщина, как правило, заводит всего одного ребенка. Если же молодые девушки до 25 лет не будут разрываться между выбором стать матерью или обучаться, то и принимать решение рожать они будут чаще.