Shot: Несколько учеников пострадали в давке в школе в Краснодарском крае

Давка произошла в школе в Краснодарском крае, пишет Shot. По информации телеграм-канала, несколько учеников получили ссадины и ушибы, у некоторых сломаны телефоны, порваны вещи.

Давка произошла потому, что уроки у младших и старших классов закончились в одно и то же время, и ученики сразу из нескольких классов спустились вниз в раздевалку. По словам родителей, толпу не смогли организовать ни охрана, ни гардеробщица.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. В администрации школы заявляют, что дети не реагировали на просьбы пройти в другие выходы из гардероба.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области школа выплатит компенсацию ученику за сломанный нос. Десятиклассник в сентябре прошлого года поссорился с одноклассником. Произошла драка и юноша получил перелом костей носа со смещением. В прокуратуре заявлили, что образовательная организация не обеспечила безопасные условия для обучающихся и это стало причиной травмы.