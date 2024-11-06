В полиции не подтвердили информацию о похищении девушки в Ханты-Мансийске

В полиции не подтвердили информацию о похищении девушки в Ханты-Мансийске.

Информация об этом была опубликована ранее в группе "Типичный Ханты-Мансийск" социальной сети "ВКонтакте".

По данным пресс-службы ведомства, девушка отказалась писать на парней заявление. Конфликта между ними не было.

Напомним, ранее в группе опубликовано два поста. Один от лица очевидцев, второй - от потерпевшей. Сообщается, что инцидент произошел вечером 4 ноября, у ТЦ "Сатурн". Трое парней якобы затащили девушку в автомобиль Toyota Camry. Отбить ее пытались прохожие, но безуспешно.