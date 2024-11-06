Депутат Рады попросил Трампа помочь с выборами президента Украины

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко обратился к, вероятно, победившему на выборах президента США республиканцу Дональду Трампу. Политик предложил сделать Украину снова нормальной демократической страной.

"Прошу новоизбранного Президента США Дональда Трампа помочь нашей стране провести выборы президента. А то этот авторитарный диктаторский режим угробит Украину окончательно", - написал Шевченко в своем telegram-канале.

Согласно решению Конституционного суда Украины, вынесенному в мае 2014 г., "конституционный статус президента не содержит норм, которые устанавливали бы другой срок, кроме пятилетнего", а он истек 20 мая 2024 г. То есть Зеленский, по украинской конституции, полностью утратил легитимность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отменив в 2024 г. президентские выборы, узурпировал власть.

"С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности. Срок его полномочий — пять лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. <...> Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы", - пишет Володин.