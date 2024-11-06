Переиздание Красной книги Свердловской области планируется в 2028 году

В Свердловской области будет переиздана Красная книга региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Сейчас ученые проводят исследования в особо охраняемых природных территориях Среднего Урала. Специалисты выявляют новые виды краснокнижных растений в природных парках, уточняют ареалы их обитания и состояние популяций.

Так, в 2024 году в одном из водоемов парка "Оленьи ручьи" был обнаружен гребенчатый тритон, ранее не фиксируемый в парке. Отмечается, что это очень уязвимый вид, и особый охранный статус природного парка поможет его сохранению. А под лестничными пролетами на маршрутах и вдоль туристской тропы ученые зафиксировали произрастание наперстянки крупноцветковой, уже занесенной в Красную книгу Свердловской области.

На основании полученных результатов будет сформирована база для актуальной Красной книги региона. Как уточнили в департаменте, ее переиздание планируется в 2028 году.