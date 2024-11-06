Сбербанк: В открытом доступе есть личные данные около 90% взрослых россиян

В результате утечек информации в открытом доступе уже находятся персональные данные около 90% взрослых россиян. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он назвал ситуацию плачевной, уточнив, что на прошлый год пришелся пик утечек, а в 2024 году их стало немного меньше. По прогнозу банка, ущерб экономики от кибератак за два года может приблизиться к 1 трлн рублей, если ситуация не изменится, передает РБК.

Главным источником утечек Кузнецов назвал медицинские учреждения и интернет-магазины, а не кредитные организации, как было принято считать.

Как сообщалось, только 51% организаций в России внедрили все средства защиты персональных данных (ПДн), требуемые отечественным законодательством. Многие компании до сих пор не выполнили все требования по защите ПДн, установленные законодательством, несмотря на грядущее повышение штрафов вплоть до 3% от выручки и возможную уголовную ответственность для должностных лиц.