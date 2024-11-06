Прокуратура проверит детсад в Нижнем Тагиле, где произошел пожар

Прокуратура организовала проверку в детском саду №204 в Нижнем Тагиле, где сегодня произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, сегодня в 13.10 на территории МАДОУ детский сад "Детство" произошло возгорание отдельно стоящей хозяйственной постройки. Вероятной причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.

Возгорание быстро потушили, огонь не успел перейти на здание дошкольного образования. Детей также не стали эвакуировать, никто не пострадал.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.