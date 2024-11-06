Мосгорсуд направил на пересмотр просьбу ФСИН о реальном сроке Дельпалю

Мосгорсуд отправил на пересмотр представление ФСИН о замене условного срока реальным фигуранту дела Baring Vostok Филиппу Дельпалю.

В июле МВД РФ объявило француза в розыск. ФСИН обратилась с ходатайством в суд из-за неисполнения осужденным возложенных на него обязанностей.

В сентябре Тверской суд Москвы отказался заменить условное наказание на реальное Дельпалю, отклонив требование ФСИН. Это решение обжаловала прокуратура, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный".

Сообщалось, что основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер-француз Филипп Дельпаль уехали из страны сразу после того, как с них сняли меру пресечения в виде запрета определенных действий, это произошло в начале 2022 года.

В прошлом году Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 лет условный приговор Калви, с 4,5 до 3,5 лет - Дельпалю. Адвокаты Калви заявляли, что он не смог получить визу, чтобы приехать на заседания суда.

Прокурор предположил, что фигурантам дела стоит вернуться в Россию и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".