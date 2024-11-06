Мерзлякова предложила вместо запрета чайлдфри создать более привлекательный образ беременных

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова раскритиковала запрет движения чайлдфри. По ее словам, запрет не решит проблему - вместо этого следует пойти по другому пути, а именно - создать более привлекательный образ беременной женщины.

"Я отношусь отрицательно ко всем запретам. Можно сделать женщину с животиком гораздо более модной, более интересной, появляющейся и на картинках, и в журналах, и в интернете, и в социальных сетях", - отметила омбудсмен.

По ее словам, ситуация с материнством в регионе уже намного лучше. Татьяна Мерзлякова припомнила период, когда в год порядка 500 женщин отказывались от своих детей. Сейчас же, по ее словам, таких ситуаций практически не происходит.

А вот предложение с удаленной работой для молодых мам с сохранением рабочего места, по мнению омбудсмена, не лучшая идея. Эта мера поддержки будет играть против женщин и, вероятно, создаст трудовую дискриминацию.