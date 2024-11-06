Мэр Екатеринбурга призвал жителей не мешать уборке города от снега

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил вывести дополнительные силы на уборку снега и призвал жителей не мешать уборщикам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодняшний снегопад станет первым в этом сезоне серьезным испытанием для коммунальных служб. Первоочередная задача – смести снег с проезжих частей и тротуаров, чтобы не дать образоваться наледи или накату. В приоритете – обеспечить безопасность передвижения екатеринбуржцев", - заявил Орлов.

По данным мэрии, в течение всего дня по столице Урала курсируют звенья уборочной техники: сегодня на уборку вышли 320 дорожных рабочих и 157 машин. Последние пустили "зеленой волной" в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции.

Также глава Екатеринбурга призвал жителей строго следовать правилам дорожного движения (как за рулем, так и пешком) и не мешать работе уборщиков. Кроме этого, не стоит оставлять автомобили на ночь у обочин и в неположенных местах.

О том, что скоро Свердловскую область завалит снегом, стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что уже к 6-7 ноября снег установится в большинстве районов региона.