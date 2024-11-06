Совбез России обновит Доктрину информационной безопасности

Совет безопасности России обновит Доктрину информационной безопасности. Преобразования завершатся в 2025 г.

Настало время, с учетом новых вызовов и угроз, обновить доктрину. Такая работа уже началась, приводит "Интерфакс" слова референта Совбеза России Алексея Петрова, сказанные во время SOC-Форума в Москве.

В декабре 2016 г. Владимир Путин подписал указ об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.

"В целях обеспечения информационной безопасности РФ постановляю утвердить предполагаемую Доктрину информационной безопасности РФ. Признать утратившей силу Доктрину информационной безопасности, утвержденную президентом РФ 9 сентября 2000 г.", - говорится в указе.