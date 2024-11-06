Самолет Ан-24 авиакомпании UTair сел на закрытую грунтовую полосу в Югре

Самолет Ан-24 авиакомпании UTair сел на закрытую полосу в Югре, сообщают Telegram-каналы Aviaincident и "Авиаторщина".

Воздушное судно 5 ноября выполняло рейс из Белоярского в Березово. На борту находились шесть членов экипажа и семь пассажиров. По неустановленной причине пилоты промахнулись и сели на закрытую грунтовую взлетно-посадочную полосу. Посадка прошла благополучно. Самолет повреждений не получил, у пассажиров и членов экипажа нет травм.

Росавиация классифицировала это событие как серьезный авиационный инцидент. Ведется расследование.