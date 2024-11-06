В Раде заявили, что Сырский планирует отступление ВСУ из Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

"Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области", - написала она в Telegram-канале.

При этом Безуглая отметила, что Сырский умолчал о территориальных потерях Украины в ДНР и в Харьковской области за это время и сколько украинцев погибло.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предупредил главкома ВСУ Сырского, что он лишится должности, если российская армия выбьет украинские войска из Курской области или освободит Красноармейск (Покровск).

До этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт в Донбассе "посыпался". Так он охарактеризовал продвижение российских войск к западу и юго-западу от Донецка и угрозу украинским войскам в районе Курахово.