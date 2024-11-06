Матвиенко согласовала поправки в бюджет на 2025-27 годы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко утвердила поправки в бюджет России на 2025-27 гг.

Документ содержит социально значимые инициативы в различных сферах – поддержку участников СВО и их родных, строительство и капитальный ремонт детских лагерей, продвижение русского языка, защита прав и интересов соотечественников за рубежом, комплексное развитие сельских территорий и сети автомобильных дорог.

При составлении поправок сенаторы опирались на поручения Президента Владимира Путина и предложения, поступившие от региональных властей и экспертного сообщества на парламентских слушаниях проекта бюджета, которые прошли в Совете Федерации 7 октября, сообщает пресс-служба СФ.

Предполагается, что доходы 2025 г. составят 40,296 трлн руб. (18,8% ВВП), расходы – 41,469 трлн (19,3% ВВП). На 2026 г. доходы прогнозируют на уровне 41,841 трлн руб. (18,1% ВВП). Показатели на 2027 г. – 43,154 трлн (17,4% ВВП) и 44,022 трлн (19,1% ВВП) и 45,915 трлн руб. (18,5% к ВВП) соответственно.