Песков: Нельзя завершить украинский конфликт за одну ночь

Завершить украинский конфликт за одну ночь нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя победу Дональда Трампа на выборах президента США и его заявления об Украине.

По словам представителя Кремля, США "разжигают и постоянно подбрасывают керосин в этот конфликт", поэтому они могут способствовать его завершению. Но сделает ли это Вашингтон, станет понятно после января 2025 года, когда в должность вступит новый президент страны, отметил Песков. Он добавил, что "это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь", передает ТАСС.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом страны. Кандидат от республиканцев набрал 277 голосов выборщиков. Это на семь больше, чем необходимо для победы в гонке. У соперницы Трампа Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну.