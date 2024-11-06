В Академическом районе Екатеринбурга появится еще три детских сада

Три новых дошкольных образовательных учреждения появится в Академическом районе Екатеринбурга. Проекты зданий уже прошли госэкспертизу.

Детские сады расположатся в квартале №12 ("Олимпика"), квартале №16 ("Кварталы конструктивизма") и в квартале №4 ("Первый Академ"). Всего детские учреждения смогут принять 700 воспитанников.

ДОУ в квартале "Олимпика" площадью 3800 кв. м рассчитан на 200 детей. Строительный цикл составит всего 10 месяцев. Два других детских сада, площадью 4 500 кв. м, рассчитаны на 250 детей каждый. На строительство объектов заложено 20 месяцев.

Проектную документацию подготовил мастер-девелопер Академического района — АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Архитектурная концепция зданий будет выполнена в стилистических решениях кварталов, в которых они расположатся.

"Проект комплексного освоения территории "Академический" предусматривает в том числе и создание социальной инфраструктуры. При строительстве каждого квартала мы осуществляем проектирование школ и детских садов, чтобы объекты социальной инфраструктуры располагались в непосредственной близости от дома. Такая продуманная концепция становится возможной благодаря государственно-частному партнерству", — рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.





Напомним, что в Академическом районе на данный момент функционируют уже 20 дошкольных образовательных учреждений и девять общеобразовательных школ.