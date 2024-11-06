"Мисс Россия" Никитчук, возможно, попалась на контрабанде украшений ценой в 12 миллионов

06 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область Москва
Фото: ФТС России / customs.gov.ru

"Мисс Россия" Никитчук, возможно, попалась на контрабанде украшений ценой в 12 миллионов

Сотрудники таможни изъяли в аэропорту Внуково любопытный груз. Ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 млн руб. обнаружили у россиянки, прибывшей в Москву через Стамбул из Ниццы (Франция).
Читайте также:

Нарушительницей оказалась молодая участница мировых конкурсов красоты. Прилетев, она прошла в "зеленый" коридор для пассажиров VIP-зала. Во время таможенного контроля инспектор обратил внимание на надетые на даму ювелирные украшения. Пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Красотка уточнила, что не декларировала их, поскольку это личные вещи.

Таможенники передали предметы на экспертизу. Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей", сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС), не приводя имя нарушительницы.

Telegram-канал "112" пишет, что речь идет о "Мисс России-2015" и первой вице "Мисс Мира-2015" Софии Никитчук. Она также имеет титул "Мисс Екатеринбург-2014".

Драгоценности, изъятые во "Внуково" у, предположительно, Софии Никитчук(2024)|Фото: ФТС России / customs.gov.ru

В апреле 2015 г. 21-летняя студентка из Екатеринбурга София Никитчук победила в национальном конкурсе "Мисс Россия-2015", который завершился в Москве на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village. В финале конкурса приняли участие пятьдесят самых красивых девушек страны. После первого тура жюри отобрали 20 участниц. После второго этапа остались десять девушек, из которых члены жюри выбрали трех победительниц. В декабре того же года Никитчук стала второй на конкурсе "Мисс мира".

Теги: София Никитчук, "Внуково", контрабанда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети