"Мисс Россия" Никитчук, возможно, попалась на контрабанде украшений ценой в 12 миллионов

Сотрудники таможни изъяли в аэропорту Внуково любопытный груз. Ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 млн руб. обнаружили у россиянки, прибывшей в Москву через Стамбул из Ниццы (Франция).

Нарушительницей оказалась молодая участница мировых конкурсов красоты. Прилетев, она прошла в "зеленый" коридор для пассажиров VIP-зала. Во время таможенного контроля инспектор обратил внимание на надетые на даму ювелирные украшения. Пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Красотка уточнила, что не декларировала их, поскольку это личные вещи.

Таможенники передали предметы на экспертизу. Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей", сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС), не приводя имя нарушительницы.

Telegram-канал "112" пишет, что речь идет о "Мисс России-2015" и первой вице "Мисс Мира-2015" Софии Никитчук. Она также имеет титул "Мисс Екатеринбург-2014".

В апреле 2015 г. 21-летняя студентка из Екатеринбурга София Никитчук победила в национальном конкурсе "Мисс Россия-2015", который завершился в Москве на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village. В финале конкурса приняли участие пятьдесят самых красивых девушек страны. После первого тура жюри отобрали 20 участниц. После второго этапа остались десять девушек, из которых члены жюри выбрали трех победительниц. В декабре того же года Никитчук стала второй на конкурсе "Мисс мира".