Создание законодательной базы для развития промышленности в стране обсуждали в столице Южного Урала

Челябинск накануне стал местом проведения выездного совещания Совета Госдумы. Тема - законодательное обеспечение развития промышленности в РФ. В южноуральскую столицу прибыл внушительный десант руководителей фракций, глав профильных комитетов, представителей профильных министерств, руководителей промышленных предприятий региона во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Алексей Текслер и делегация законодателей первоначально посетили Завод роботов - первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъёмностью от 6 до 150 к и ключевых компонентов к ним.

Отметим, что уникальная конструкция роботов RusRobot превосходит по характеристикам все аналоги за счет большей грузоподъемности при меньшем весе и цене. Спектр применения весьма широк - в металлообрабатывающей, автомобильной промышленности, металлургии, производстве строительных материалов, пищевом производстве, машиностроении, кузнечном производстве, в логистических услугах, в складских хозяйствах.

Вячеслав Володин высоко оценил увиденное на предприятии: «Обсуждаем вопросы развития конкретного производства. Но тема роботизации у них здесь просто на высоте, они в рамках промышленного производства одни из лидеров. Нам надо создавать условия для того, чтобы таких производств было больше».

Вопросы создания в том числе и законодательной инфраструктуры для развития производств высокотехнологической продукции в рамках импортозамещения стали одной из основных тем обсуждения в рамках визита спикера в Челябинск.

Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил разработать программу поддержки, в которой издержки будут снижаться на каждом этапе производства.

«На выходе мы получим сложную технику по минимальным ценам. В итоге эта продукция вытеснит более дорогие аналоги, увеличатся объемы производства, вырастут платежи в бюджет, из которых государство будет компенсировать производителям недополученную прибыль», – считает Валерий Гартунг.

После посещения производства роботов и кузнечно-прессового завода состоялась рабочая встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Спикер положительно оценил динамику развития Южного Урала.

Губернатор поблагодарил Председателя Госдумы за внимание к Челябинской области и представил основные тренды развития региона: «В Челябинской области исторически развиты металлургия, машиностроение, приборостроение, другие отрасли, в первую очередь, в обрабатывающих производствах. Но сейчас мы активно занимаемся и современными, высокотехнологичными, инновационными производствами. У нас значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта, в этом году он достигнет трех триллионов рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 триллионов рублей. В прошлом году индекс промышленного производства составил 110,9%. И, несмотря на высокую базу прошлого года, мы сохраняем положительную динамику и в этом году».

Еще одной темой личной встречи стало обсуждение мероприятий по созданию в регионе особой экономической зоны, где будут представлены высокотехнологичные производства.

Губернатор Южного Урала также рассказал спикеру об успехах региона в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет». Челябинская область - лидер в стране по количеству открытых центров «Профессионалитета», в вузах региона создаются новые факультеты по подготовке квалифицированных инженерных кадров для новых производств, по поручению Президента страны идет строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Еще один вопрос встречи касался социальных мер поддержки участников СВО и их семей, помощи подшефным территориям Донбасса.

В завершении визита Володина в Челябинске состоялось выездное совещание Совета Государственной Думы. Вячеслав Володин сообщил, что только с 2023 года ГосДума приняла 20 федеральных законов в сфере развития промышленности.

«Когда речь идет о развитии промышленного производства в нашей стране, это вопросы, связанные с законодательным обеспечением достижения целей национального развития, о чем Президент постоянно говорит и Федеральному Собранию, и Правительству Российской Федерации. Поэтому наша задача — вместе с Правительством сделать все для того, чтобы сформировать правовое поле, чтобы можно было развивать нашу промышленность», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Представляя Челябинскую область в рамках совещания Совета Госдумы, губернатор Алексей Текслер отметил, что регион бережно хранит трудовые традиции: «В героическую историю нашей страны южноуральцы вписали немало легендарных страниц, и каждое поколение в разное исторические эпохи внесло свой вклад в защиту Родины и укрепление ее оборонной мощи».

Глава региона особо подчеркнул, что и сегодня особое значение приобретает системная слаженная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Совместно решаем задачи по развитию региона и всей нашей страны, конечно, значительное внимание уделяем укреплению оборонного потенциала нашей Родины. Уверен, что по итогам сегодняшнего совещания будут приняты важные, по-настоящему эффективные меры, которые позволят нашим оборонщикам достойно ответить на вызовы времени, обеспечить наши Вооруженные силы всем необходимым, чтобы максимально приблизить нашу победу. Эту задачу ставит перед нами Президент. Со своей стороны, приложим все силы, чтобы поддержать предприятия ОПК, создать все условия для их бесперебойной работы», - отметил Алексей Текслер.