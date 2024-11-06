81% жителей Тюменской области довольны положением дел в регионе

Большинство жителей Тюменской области (81%) отметили, что скорее довольны положением дел в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос был представлен на губернаторских чтениях, которые были посвящены социальным настроениям россиян. Данные представила управляющий директор "Общероссийского общественного фонда (ФОМ)" Лариса Паутова. Опрос проходил среди 800 жителей Тюменской области.

"Для меня, как и для всех участников губернаторских чтений, было очень важно узнать из уст авторитетного эксперта, что большинство россиян причисляют себя к патриотам, считают наше Отечество богатой и свободной страной. Что касается Тюменской области – по данным социологических исследований, более 80% наших земляков довольны положением дел в регионе. Подавляющее большинство жителей Тюменской области поддерживают решимость идти до конца в выполнении задач СВО даже в случае усиления внешнего давления на Россию со стороны Запада. На вопрос, счастливы ли они, утвердительно ответили 92% опрошенных социологами тюменцев. Как видите, оснований для пессимизма у нас нет. Но и в безоглядный оптимизм тоже впадать не стоит. "Головокружения от успехов" быть не должно", - прокомментировал губернатор.

С беспокойством и тревогой о будущем региона думают 34% жителей. По словам Моора, главное, чтобы каждый, несмотря на все трудности, тревоги и волнения, на своем месте хорошо делал свое дело.

"Именно в этом – залог успешного развития региона и страны, а значит, нашего общего будущего", - подчеркнул Моор.