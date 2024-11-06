ФК "Урал" уволил Аверьянова и выбрал главным тренером Шатова

Главный тренер ФК "Урал" Евгений Аверьянов покидает свой пост. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Там уточнили, что решение об отставке Аверьянова было принято руководством клуба по взаимному согласию. Исполнять обязанности главного тренера после его увольнения будет экс-игрок уральцев Олег Шатов, который входил в тренерский штаб основной команды.

Как отметил президент "Урала" Григорий Иванов, Евгений Аверьянов принял команду в трудной ситуации и проделал колоссальную работу.

"Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга "Урал" занимает лишь 4-е место в турнирной таблице (Первой лиги, - прим. ред.)", - заявил Иванов.

"Урал" объявил о назначении Аверьянова главным тренером в июне этого года, сразу после вылета команды из Российской Премьер-лиги. Нынешний сезон уральцы проводят в Первой лиге, одной из задач было возвращение в РПЛ, которое сейчас под большим вопросом.