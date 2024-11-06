06 Ноября 2024
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Образование Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Свидетельства на именные стипендии студентам вручил "Уралкалий"

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) состоялось торжественное вручение свидетельств на именные стипендии студентам по итогам двух семестров 2023-2024 учебного года.

Именные стипендии получили 15 студентов 3-6 курсов, обучающиеся по востребованным в «Уралкалии» специальностям на электротехническом и горно-нефтяном факультетах, а также на факультетах химических технологий, промышленных технологий и биотехнологий. Все стипендиаты по итогам двух семестров имеют средний балл 4,8-5,0.

Свидетельства на именные стипендии также получили 9 студентов Березниковского филиала ПНИПУ и 37 студентов Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.

(2024)|Фото: uralkali.com

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отметила: «Уралкалий» традиционно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями региона. Вручение именных стипендий является одним из инструментов поддержки лучших студентов и привлечения в компанию молодых талантливых специалистов. Всем своим сотрудникам «Уралкалий» предлагает конкурентную заработную плату и полный социальный пакет. В компании созданы все условия для карьерного и профессионального роста.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Справка. Именные стипендии успешным студентам выплачиваются с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве «Уралкалия» с ПНИПУ и БФ ПНИПУ. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты, — высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе вуза, выступление на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики, активное участие в общественной жизни вуза.

Теги: уралкалий, именные стипендии, высокая успеваемость


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