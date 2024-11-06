Трамп увидел "божественную миссию" в работе президентом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о том, каким будет его президентство. По его мнению, "Бог пощадил его жизнь не просто так".

Причина заключалась в том, чтобы спасти Америку и вернуть ей величие, и теперь он и его команда вместе будут выполнять эту миссию, приводит его слова РБК.

Ранее выяснилось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это на семь больше, чем необходимо для победы в гонке. У соперницы Трампа Камалы Харрис 226 голосов выборщиков. Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. Также он обещал "разъединить Россию и Китай", ставя в укор Байдену, что РФ и КНР стали союзниками.

Напомним, 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании стрелок Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо, погиб один из участников мероприятия, еще двое были ранены.