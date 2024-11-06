Лидеры ЕС проведут экстренную дискуссию после победы Трампа на выборах

Лидеры Евросоюза проведут экстренную дискуссию на саммите в Будапеште после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Главной темой станут риски новой торговой войны между ЕС и США. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о возможном снижении поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Неформальный саммит ЕС пройдет 7-8 ноября.

Ранее выяснилось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это на семь больше, чем необходимо для победы в гонке. У соперницы Трампа Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну.