Медведев: Трамп не будет тратиться на "токсичную бандеровскую" Украину

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев нашел положительный для России момент в избрании президентом США Дональда Трампа.

Политик считает, что Трамп как бизнесмен до мозга костей смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок. "Токсичная бандеровская Украина" – в этом же ряду.

"Вопрос – в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее. В любом случае, сегодня зелёная мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом страны. Ранее выяснилось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это на семь больше, чем необходимо для победы в гонке. У соперницы Трампа Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. Также он обещал "разъединить Россию и Китай", ставя в укор Байдену, что РФ и КНР стали союзниками.