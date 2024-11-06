Приговор Стрелкову оставили без изменений

Верховный суд России оставил без изменений приговор Игорю Стрелкову.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, написала в своем telegram-канале супруга Стрелкова Мирослава Регинская.

В январе 2024 г. Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР. Экс-министр ДНР вину не признал. В июле 2024 г. Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области.