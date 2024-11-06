Пост главы Института физкультуры УрФУ может занять чиновница мэрии Екатеринбурга

Глава управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина может покинуть мэрию.

Как сообщает источник издания "КоммерсантЪ-Урал", Фитина якобы переходит на работу в Уральский федеральный университет. Утверждается, что чиновница займет пост директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ.

Накануне.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Людмила Николаевна Фитина на данный момент продолжает работать в качестве начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга. О кадровых изменениях пресс-служба сообщает тогда, когда они происходят", - заявили в мэрии.

Напомним, должность директора Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ ранее занимал Евгений Шурманов. Недавно его признали виновным в мошенничестве на 16 млн рублей и отправили в колонию общего режима на 9 лет.