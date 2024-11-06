Дело об аварии в котельной Подольска могут выделить в отдельное производство

Следствие может выделить в отдельное производство уголовные дела в отношении фигурантов, причастных к аварии в котельной в подмосковном Подольске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Следствие продолжает устанавливать возможных причастных к аварии в котельной. По делу допрошены более 10 свидетелей, проведены судебные экспертизы.

В начале января в Подольске вышла из строя котельная, без отопления остались более 170 домов в микрорайоне Климовск. Было возбуждено уголовное дело, задержаны начальник котельной в Подольске, гендиректор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", замглавы администрации Подольска. После аварии Владимир Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод.