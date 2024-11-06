В Югре не все школьники вышли с каникул: учеников переводят на дистанционку из-за ОРВИ

В Югре на дистант перевели учеников семи классов пяти школ, четыре группы в колледже. Также разобщены 28 групп в детских садах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

В регионе зарегистрировано 82,21 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 17,1%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет - 421,17 случая на 10 тысяч населения.

Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 17,2 случаев на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 95,9% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев. Заболеваемость COVID-19 отмечена в восьми муниципальных образованиях Югры, с наибольшими показателями в Урае.

Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 59,2 случая на 100 тыс. населения, при этом дети составляют 56,5% всех заболевших.