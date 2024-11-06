На трассе "Екатеринбург – Челябинск" фура перекрыла дорогу после ДТП

На трассе М-5 "Урал" "Екатеринбург – Челябинск" временно ограничено движение из-за ДТП с участием фуры.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла сегодня на 173 км трассы в Сысертском районе. По предварительным данным, водитель грузовика "Мерседес" не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого фура перекрыла дорогу.

В результате ДТП люди не пострадали, но движение транспорта в сторону Челябинска пока осуществляется по одной полосе. Автоинспекторы уже работают на месте происшествия и регулируют поток.

"Призываем водителей учитывать сложные погодные и дорожные условия, которые установились в эти дни, выбирать скорость, исходя из состояния дорожного покрытия, видимости и метеоусловий", - добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня для устранения последствий непогоды на свердловские дороги вышло более 150 снегоуборочных машин.