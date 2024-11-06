Марафон "Знание. Первые" в Югре: десятки лекторов и 300 тысяч слушателей

Ханты-Мансийск принял 4 ноября, в День народного единства, VIII марафон "Знание. Первые". На него приехали политики, интеллектуалы, ученые, блогеры. Столица Югры стала одним из девяти городов России, где реализован этот флагманский проект Российского общества "Знание". О том, как прошел форум, читайте в материале Накануне.RU.

"Знание. Первые" – площадка для открытого общения молодежи с выдающимися деятелями политики, экономики, промышленности, культуры и науки. Всем участникам доступны лекции в новых форматах, просветительские шоу, премьера просветительского спектакля и многое другое. За годы проведения форума на его площадках выступили сотни лекторов. В 2024 г. "Знание. Первые" прошел в девяти городах России, среди которых был и Ханты-Мансийск.

В столице Югры масштабное мероприятие открыл уральский полпред Артем Жога. По его мнению, все достижения России в космосе, военно-промышленном комплексе, народном хозяйстве всегда базировались на народных самородках, на стремлении людей к знаниям. Жога напомнил, что в 2021 г. президент Владимир Путин инициировал перезапуск формата Общества "Знание" и переход на современную цифровую платформу.

"Это дало огромные возможности для самореализации не только новых поколений, но и всего общества, потому что учиться никогда не поздно и это очень важно. Наше народное единство – в том числе в постижении знаний, преемственности поколений и сохранении традиций самообучения", - сказал Жога.

Губернатор Югры Руслан Кухарук стал первым, кто выступил на уральской площадке марафона. Тема его лекции – "Работать для людей — базовый принцип работы губернатора". В ней политик рассказал об основных направлениях социально-экономического развития округа, а также озвучил главный принцип своей работы – развитие Югры с акцентом на запросы каждого жителя.

"Во время выступления расскажу о небольшом периоде служения людям, которые живут на территории нашего замечательного округа", - сказал Руслан Кухарук.

Руководитель округа сообщил, что за лето ему совместно с управленческой командой региона удалось погрузиться в работу каждого муниципального образования Югры, акцентируя внимание на специфику региона.

"С первого дня, когда был издан указ президента России Владимира Путина, до Единого дня голосования прошел 101 день. Этот период охарактеризован большой, серьезной работой региональной, муниципальных команд. В каждом из городов Югры прошли встречи с управленческой командой, жителями, а также удалось посетить городские объекты. В этот период я специально не закрывал комментарии в своих социальных сетях, чтобы на проводимых встречах обсудить те вопросы, о которых писали жители. При подготовке к таким встречам мы анализировали проблемные вопросы, о которых, в том числе, сообщали специалисты Центра управления регионом", - сказал Руслан Кухарук.

По мнению губернатора, главное – это обратная связь с жителями.

"Приведу пример: при разработке проекта бюджета автономного округа на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. в первую очередь ориентировались на запросы жителей, звучавшие на встречах в муниципалитетах Югры", - написал глава региона в своем telegram-канале.

Среди выступивших лекторов был председатель комитета Госдумы Федерального собрания России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, бывший губернатор соседнего с Югрой Ямала Дмитрий Кобылкин. По словам политика, каждый молодой человек нашей страны причастен к сохранению экологии.

"Сегодня в зале собралось большое количество молодых ребят. И я абсолютно убежден в том, что они — главные бенефициары экологичности на планете Земля, в нашей стране", – сказал Дмитрий Кобылкин.

Депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман высказался о взаимосвязи искусственного и человеческого интеллектов.

"То, что сейчас называют искусственным интеллектом, на самом деле представляет собой имитаторы, не способные ни к самостоятельному целеполаганию, ни к самостоятельному развитию. Цели перед ними ставят люди, и развивают их тоже люди. Соответственно, чем больше ваш собственный интеллект, тем эффективнее вы можете пользоваться этими инструментами", - сказал Вассерман.

О специальной военной операции молодежи рассказали военный корреспондент "Первого канала" Алексей Иванов, а также участник СВО с позывным "Рассвет", который уничтожил дроном "Упырь" американский танк "Абрамс М1". Мыслями о творчестве, музыке и вечной молодости души делится с молодыми людьми актер, шоумен, телеведущий, певец и продюсер Станислав Ярушин.

Продолжил разговор о творчестве и медиа телеведущий, актер и блогер Саша Стоун. С мастер-классом "Дипломатия в масках: секреты пранк-журналистики" для уральских участников марафона выступили пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Кроме того, на площадке состоялись открытые диалоги и лекции об экологии, патриотике и развитии спорта в России.

Всего в марафоне "Знание. Первые" в качестве лекторов поучаствовали более 80 известных людей, в качестве слушателей – порядка 300 тыс. человек.