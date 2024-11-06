Forbes: ВСУ могут готовить новое наступление на приграничные регионы России

Киевский режим может провести еще одно наступление в приграничной с Россией зоне, сообщает Forbes.

ВСУ в последнее время получили более 200 американских БТР Stryker, 128 французских VAB, БМП Bradley, десятки танков Leopard 2A4 и другую военную технику. Отмечается, что в основном в распоряжении украинской армии находится колесная техника. В связи с этим целью удара могут стать участки с хорошими дорогами (хотя бы асфальтированными), в частности, приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области до окончания конфликта. По его словам, Украине не нужна российская территория и Киев не планирует "привносить туда наш украинский образ жизни". Президент отметил, что план по "удержанию" территории Курской области будет представлен западным партнерам, в том числе США.