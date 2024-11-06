В Тюменской области открылся первый Центр реконструктивной микрохирургии кисти

В Тюменской области открылся первый Центр реконструктивной микрохирургии кисти. Он создан на базе Областной клинической больницы №2.

Высококвалифицированные специалисты прошли обучение в лучших клиниках Российской Федерации и стажировку за рубежом.

"Создание специализированного Центра кистевой хирургии позволяет проводить современные высокотехнологичные операции, которые важны для возвращения к полноценной жизни. Центр оснащен собственной малой операционной со всем необходимым оборудованием", - рассказала директор Областной клинической больницы №2 Татьяна Клещевникова.

Пациентов на консультацию и оперативное лечение в Центр реконструктивной микрохирургии кисти направляет хирург из поликлиники по месту жительства.

"Мы нацелены на широкомасштабное развитие кистевой хирургии в нашем регионе, непрерывное обучение специалистов для дальнейшей успешной совместной работы на благо пациентов", - рассказал заведующий Центром реконструктивной микрохирургии кисти Владимир Малишевский.

На базе Центра будет организовано обучение специалистов амбулаторного звена и экстренной службы, а также факультативные занятия для студентов Тюменского медицинского университета. Мастер-классы будут проводить ведущие специалисты федеральных центров РФ.