Трамп объявлен избранным президентом США

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом страны.

Джонсон написал об этом в своем аккаунте в X, уточнив, что "Трамп теперь – наш избранный президент, которого выбрали американцы в такое время, как это", сообщает РИА Новости.

Ранее выяснилось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это на семь больше, чем необходимо для победы в гонке. У соперницы Трампа Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. Также он обещал "разъединить Россию и Китай", ставя в укор Байдену, что РФ и КНР стали союзниками.