06 Ноября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские полицейские с начала года выявили около 30 преступлений в сфере ЖКХ

В свердловском полицейском Главке подвели итоги работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в сфере ЖКХ. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
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По его данным, с начала 2024 года сотрудниками гарнизона было выявлено 28 преступлений данной направленности. Шесть из них уже расследованы и направлены в суды для рассмотрения по существу.

Так, один из криминальных эпизодов зафиксирован в Екатеринбурге сыщиками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области совместно с органами прокуратуры. В период с мая 2022 по декабрь 2023 года в одной из коммерческих компаний в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области" было похищено более 1 млн рублей путем перечисления под видом целевых займов без намерения их возврата. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

"При подведении ежеквартальных итогов служебной деятельности территориальных ОВД руководством Главка детально анализируются наработки оперуполномоченных и следователей, ставятся конкретные задачи по активизации работы в сфере ЖКХ с целью недопущения фактов коррупции и хищений. Ранее уже сообщалось о резонансном ЧП в Первоуральске, где совсем недавно в колонию строгого режима сроком на 4 года по решению суда отправлено должностное лицо местного "Водоканала" именно за подобные аферы. Обвиняемый вину признал", - отметил полковник Горелых.

Теги: ЖКХ, полиция, преступления, Водоканал, Первоуральск


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