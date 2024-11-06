Жители Березников продолжают топить снег: город без воды четыре дня

В Березниках местные жители продолжают топить снег. Часть города остается обезвоженной уже четыре дня, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава города Алексей Казаченко сообщил в соцсетях, что работы по подключению к электроэнергии водозабора "Извера" продолжаются.

"В течение дня поднимали квадрокоптер над линией электропередач, обнаружили повторные падения деревьев. Есть предполагаемое место… Сейчас направили дополнительные бригады на снегоходах", - написал Алексей Казаченко накануне вечером.

В старой части города вода появилась. В другие части города вода начинает поступать. Водозабор "Усолка" с электроснабжением ВНС-10 частично подключили. Энергетики ликвидировали большую часть обрывов.

Напомним, вечером 2 ноября из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность поврежденных участков составила до 10 километров. Из-за этого остановился водозабор "Извер", "Усолка" работает не в полную силу. Закрыты школы и группы в детских садах. Жители возмущаются, что воду привозят в рабочее время, когда людей нет дома, или же на них ее просто не хватает. Те, кому не повезло с подвозом, вынуждены топить снег, чтобы получить воду.