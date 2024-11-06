Вирус Коксаки заподозрили у детей минимум в девяти регионах РФ
Минимум в девяти регионах России в садах и школах выявлено заболевание, напоминающее вирус Коксаки, пишут "Известия".
По данным издания, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Удмуртии, Калужской и Московской областях.
Эксперты считают, что глобальных вспышек заболевания не будет, вероятности эпидемии нет.
Ранее сообщалось, что россияне жалуются на случаи заболевания детей в детских садах и школах вирусом Коксаки. Симптомы у заболевших похожи. Предполагается, что вирус мог распространиться из-за туристов, отдыхавших в Турции.
Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, так как возбудитель может долго сохраняться на продуктах, а также через бытовые предметы.
Роспотребнадзор взял на контроль организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах после массовых сообщений о случаях вируса Коксаки.