Вирус Коксаки заподозрили у детей минимум в девяти регионах РФ

Минимум в девяти регионах России в садах и школах выявлено заболевание, напоминающее вирус Коксаки, пишут "Известия".

По данным издания, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Удмуртии, Калужской и Московской областях.

Эксперты считают, что глобальных вспышек заболевания не будет, вероятности эпидемии нет.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются на случаи заболевания детей в детских садах и школах вирусом Коксаки. Симптомы у заболевших похожи. Предполагается, что вирус мог распространиться из-за туристов, отдыхавших в Турции.

Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, так как возбудитель может долго сохраняться на продуктах, а также через бытовые предметы.

Роспотребнадзор взял на контроль организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах после массовых сообщений о случаях вируса Коксаки.